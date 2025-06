Bocci rivela: “La Federazione non ha mai chiamato Pioli, che però resta l’alternativa a Ranieri”

Alessandro Bocci, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Bruno della situazione panchina azzurra con la Fiorentina spettatrice perchè Pioli (che è vicino all’accordo con la società viola) è l’alternativa a Ranieri, queste le sue parole:

“Mai prima d’ora nella storia della Federazione si era verificato che l’Italia scendesse in campo con un allenatore già esonerato. È una situazione estremamente delicata. A mio avviso, il casting è ormai concluso: il prossimo commissario tecnico sarà Claudio Ranieri. La FIGC ha scelto lui come figura ideale per condurre la nazionale fino al Mondiale. Si tratterà di un contratto a termine, valido solo fino alla fine della competizione. Al momento mancano ancora alcuni dettagli da definire, poiché Ranieri vorrebbe mantenere un legame con la Roma, ma questa è la direzione intrapresa. Inoltre, per quanto ne so, la Federazione non ha mai contattato Stefano Pioli: è considerato un piano B, mentre Ranieri resta la prima scelta. Di conseguenza, credo che Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Per quanto riguarda Spalletti, la FIGC ha deciso di voltare pagina con il suo esonero: il rischio di mancare il terzo Mondiale consecutivo avrebbe conseguenze disastrose sull’intero sistema.”