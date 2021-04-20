Bocci: "La squadra non è preparata a lottare. A Sassuolo ci siamo sbriciolati per un episodio"

Bocci ha parlato della scarsa mentalità della Fiorentina

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Ai microfoni di Radio Bruno, ha parlato del momento della Fiorentina il giornalista Alessandro Bocci:

"La squadra non mi sembra preparata a lottare con il coltello tra i denti nelle ultime partite. Ho visto il Cagliari e il Parma e hanno un atteggiamento completamente diverso. I viola sembrano essere sempre compassati, col Sassuolo è bastata un episodio per sbriciolarsi. La rimonta, miracolata, con l’Atalanta doveva mettere in ginocchio gli avversari, invece dopo tre minuti ci hanno risegnato".

BROVARONE: "ANCHE IL CROTONE HA PIU' VITALITA' DELLA FIORENTINA. MI PIACEREBBE GATTUSO, MA DEVE ESSERE ACCONTETATO"

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