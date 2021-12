Bocci: “Italiano non si fida di Kokorin. Offrirei il rinnovo a Castrovilli per dare un messaggio”

Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in vista della partita di Coppa Italia contro il Benevento. Ecco le sue parole:

COPPA ITALIA “Non dobbiamo spremere sempre la stessa squadra, ma nemmeno stravolgerla. Sono curioso di come Italiano gestirà questa cosa. La cosa che ho capito è che non si fida di Kokorin. Personalmente domani farei riposare Vlahovic e in quel ruolo metterei Nico Gonzalez come falso nove. L’unico che poteva giocare bene in quel ruolo era Saponara, ma vista la mancata convocazione per problemi fisici, l’argentino mi sembra la soluzione migliore. Poi in campo mi aspetto sicuramente sono Igor e Pulgar. Il cileno prima di prendere il covid era un giocatore molto importante per Italiano, quindi dovrebbe giocare. A sinistra mi immagino Terzic e a centrocampo, oltre a Pulgar e Maleh, non sono convinto della titolarità di Benassi, perché non l’ha mai fatto giocare in quel ruolo”.