Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno da Alessandro Bocci: “3-5-2? La Fiorentina è destinata a questo modulo almeno finché non rientrerà Ribery. Se mette il tridente poi mancano le sostituzioni. Ora sono recuperati sia Badelj che Pulgar sarà questo il dubbio di Iachini per domenica. Il pareggio contro il Milan non è uno scandalo, certo il rigore è dubbio, se me lo avessero dato contro l’avrei digerito poco ma allo stesso tempo il loro gol è viziato dal fallo su Castrovilli. Vlahovic ha la stoffa del campione. Cutrone? A gara in corso entra sempre con l’approccio giusto”.