Bocci: "Beto è più indietro rispetto a Pellegrino, l'argentino è molto più in palla ora come ora"

Il giornalista ha parlato del dualismo in avanti nella Fiorentina

Il noto giornalista Alessandro Bocci è intervenuto durante la trasmissione Pentasport su Radio Bruno per fare il punto sulle ultime novità legate alla Fiorentina e alla Nazionale italiana.

Sul centrocampo: “Mancini ha costantemente testato Fagioli nel ruolo di mezzala, anche se poi ognuno ha una visione diversa sulla sua collocazione ideale in campo. A mio avviso, sia il commissario tecnico che Vanoli stanno considerando l'ipotesi di schierare una doppia regia per il futuro”.

Il giudizio su Atta: “Ritengo che Atta rappresenti il miglior colpo di questo calciomercato per la Fiorentina. Tuttavia, dovrà integrarsi al meglio in questo nuovo sistema di gioco e recuperare la condizione atletica ottimale”.

Il focus sull'attacco: Bocci ha poi concluso con un'analisi sulle due punte viola: “Credo che Pellegrino possieda un potenziale di crescita superiore rispetto a Beto. In questo momento il confronto è sbilanciato poiché l'argentino ha svolto una preparazione più continuativa con il gruppo, ma sono convinto che questa competizione interna farà bene sia alla Fiorentina che a mister Vanoli”.