Boateng: "Sono qui grazie a Melissa. Chiesa è di un'altra categoria, può diventare il più forte al mondo"

Nell'intervista rilasciata a La Nazione, queste le parole di Kevin-Prince Boateng sul suo compagno in attacco Chiesa: "Non ho mai visto un calciatore così forte ma vestito così male. Devo portare Fede...

Nell'intervista rilasciata a La Nazione, queste le parole di Kevin-Prince Boateng sul suo compagno in attacco Chiesa: "Non ho mai visto un calciatore così forte ma vestito così male. Devo portare Federico a fare tanto shopping perchè si veste in un modo assurdo. Per il resto, mamma mia che numeri ha... Fuori dal campo è un bravo ragazzo. Mi ha detto che non può girare per il centro della città altrimenti le persone lo fermano continuamente così gli ho risposto che a me conoscono in tutto il mondo mica solo a Firenze come a te, mi piace scherzare spesso con lui. Chiesa e di un'altra categoria ed ha tutto ciò che si cerca in un calciatore. Se avrà la testa giusta, potrà essere nel tempo uno dei tre giocatori più forti al mondo, forse anche il più forte". Su Firenze: "Qui ho trovato giocatori consapevoli di dover far meglio rispetto alla scorsa stagione, hanno voglia di riscatto. So già che faremo molto, molto, molto meglio". "Sono qui anche grazie a Melissa, anzi sopratutto, mi sto trovando benissimo a Firenze. Lei ama questa città, la conosce bene e voleva tornare qui".