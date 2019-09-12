Boateng: "Non vogliamo fare una bella partita, vogliamo vincere. Mai visto uno come Commisso, in ritiro..."

A violachannel ha parlato Kevin Prince Boateng, queste le sue parole:"La sosta ci ha aiutato a capire cosa ci è mancato nelle prime partite. Adesso a Firenze arriva la squadra più forte e dobbiamo ess...

A violachannel ha parlato Kevin Prince Boateng, queste le sue parole:

"La sosta ci ha aiutato a capire cosa ci è mancato nelle prime partite. Adesso a Firenze arriva la squadra più forte e dobbiamo essere al massimo: non vediamo l'ora di affrontare la Juve e vogliamo vincere, non dico "vogliamo fare una bella partita" no, noi vogliamo proprio vincere. Tutte le squadre del mondo si possono battere. Sabato non conterà chi userà la tattica migliore ma chi avrà più voglia di vincere.

Già dal primo giorno mi hanno chiesto di segnare contro la Juventus, sarei felice anche di non segnare, l'importante è che vinca la Fiorentina anche se mio figlio mi da un bacio solo se segno (ride ndr).

Ho girato molte squadre e Paesi ma il nostro presidente è davvero tanto presente, non è una cosa normale. A Commisso piace stare con noi in ritiro, mangiare con la squadra: ci chiede sempre come stiamo e della nostra vita. Io voglio lasciare qualcosa in questa squadra, come ho fatto ovunque sono andato. Per me è importante finire la carriera nel modo in cui voglio io. Darò sempre il massimo: o il massimo o niente, con me non si può sbagliare".