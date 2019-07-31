Boateng firmerà un contratto biennale ad 1,3 milioni netti a stagione. Montella spera di...
Kevin Prince Boateng secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport è stato acquistato dai viola per 1 milione e 200 mila euro. Per lui un contratto biennale ad 1,3 milioni netti a stagione. Montella s...
A cura di Redazione Labaroviola
31 luglio 2019 09:38
Kevin Prince Boateng secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport è stato acquistato dai viola per 1 milione e 200 mila euro. Per lui un contratto biennale ad 1,3 milioni netti a stagione. Montella spera di poterlo mandare in campo per una parte dell'amichevole che si terrà sabato sera con il Livorno.