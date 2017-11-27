Black Friday, scontrino contro i Della Valle: "Spero di vedere la Fiorentina in vendita su Amazon"

Che i tifosi viola siano poco contenti della gestione attuale della Fiorentina non è di certo un mistero, adesso però la protesta a Firenze arriva in un modo bizzarro, dopo il primo scontrino di una p...

Che i tifosi viola siano poco contenti della gestione attuale della Fiorentina non è di certo un mistero, adesso però la protesta a Firenze arriva in un modo bizzarro, dopo il primo scontrino di una panetteria contro i Della Valle (Leggi qui) adesso arriva un ennesimo scontrino di un'altra attività commerciale nel giorno del black Friday: "Per il black Friday spero di vedere la Fiorentina in vendita su Amazon, Della Valle vattene". Tutto si può dire tranne che i tifosi viola non siano originali nella protesta.