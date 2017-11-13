La contestazione dei tifosi viola arriva in supermercato, sullo scontrino parole contro i Della Valle

Non sopra uno striscione dentro o fuori lo stadio, ma su uno scontrino: la contestazione ai proprietari della Fiorentina adesso si fa al forno. Come si vede nella foto, il “Della Valle vattene” è fini...

Non sopra uno striscione dentro o fuori lo stadio, ma su uno scontrino: la contestazione ai proprietari della Fiorentina adesso si fa al forno. Come si vede nella foto, il “Della Valle vattene” è finito sull’etichetta del pane. Il forno-gastronomia in questione si trova all’interno del punto vendita di una nota catena di supermercati, pur essendo indipendente da questa. La scritta è sull’adesivo con il prezzo che viene applicato sopra la confezione per poi passare alla cassa.

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