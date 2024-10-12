Bizzotto: "La Fiorentina è una squadra con qualità. Vale molto di più della sua classifica attuale"

Se sono sorpreso dai due rigori parati? De Gea è De Gea

Quest’oggi il giornalista di RaiSport Stefano Bizzotto, ai margini del Festival dello Sport di Trento, ha avuto modo di parlare dell'ultima sfida tra la Fiorentina di Raffaele Palladino e il Milan di Paulo Fonseca. Questo un estratto delle sue considerazioni a TMW:

“Sono rimasto deluso dalla prestazione del Milan a Firenze, anche se poi poteva finire in maniera ben diversa. I rigori sbagliati, le occasioni avute, però i rossoneri l'hanno gestita male, senza dubbio. Quello di quest’anno finora si è dimostrato un Milan a corrente alternata, nel derby ha disputato una gara straordinaria. Qual è il vero Milan? E' questa la risposta che la gente si attende”.

Si è poi focalizzato sulla Fiorentina: "E' una squadra che ha qualità, vale molto di più della sua classifica pre Milan. Palladino deve lavorare per sistemare un po' di cose, poi può fare un buon campionato. Se sono sorpreso dai due rigori parati? De Gea è De Gea. E' un portiere che ha scritto pagine importanti nella storia e probabilmente in questo anno di inattività ha saputo gestirsi bene. Sì, io mi aspetto che possa continuare a giocare su questi livelli”.

Ha poi concluso dicendo due parole anche la Roma, la prossima avversaria in casa, dopo Lecce, dei viola: "Non la vedo bene in questo momento, è chiaro che se vuoi andare avanti con Juric devi essere convinto di farlo".

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