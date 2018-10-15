Labaro Viola

Biraghi su Instagram: "Notti magiche, orgoglioso di rappresentare un popolo che non molla mai"

Questo è il post scritto da Biraghi su Instagram dopo il gol vittoria:"NOTTI MAGICHE • orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un paese fatta di persone che non sanno cosa vuol dire mollare!!...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 12:36
Biraghi su Instagram: "Notti magiche, orgoglioso di rappresentare un popolo che non molla mai" -
News
Fiorentina
Astori
Italia
Biraghi
Condividi

Questo è il post scritto da Biraghi su Instagram dopo il gol vittoria:

"NOTTI MAGICHE • orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un paese fatta di persone che non sanno cosa vuol dire mollare!! E noi che rappresentiamo questo paese dobbiamo avere grinta, coraggio e cuore 🇮🇹 FORZA ITALIA⚽️ è per te DA13"

Ecco il post del terzino della Fiorentina

Biraghi su Instagram: "Notti magiche, orgoglioso di rappresentare un popolo che non molla mai"

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok