Biraghi su Instagram: "Notti magiche, orgoglioso di rappresentare un popolo che non molla mai"
Questo è il post scritto da Biraghi su Instagram dopo il gol vittoria:"NOTTI MAGICHE • orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un paese fatta di persone che non sanno cosa vuol dire mollare!!...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 12:36
Questo è il post scritto da Biraghi su Instagram dopo il gol vittoria:
"NOTTI MAGICHE • orgoglioso di essere italiano e di rappresentare un paese fatta di persone che non sanno cosa vuol dire mollare!! E noi che rappresentiamo questo paese dobbiamo avere grinta, coraggio e cuore 🇮🇹 FORZA ITALIA⚽️ è per te DA13"
Ecco il post del terzino della Fiorentina