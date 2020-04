L’ex viola Biraghi ha parlato nel corso di una videochiamata: “La mia trattativa per arrivare all’Inter era in piedi da qualche settimana. Ci speravo, poi mi ha chiamato il mister e ho capito che il mio sogno stava diventando realtà. Astori? È stato un momento difficile per tutti. Sono maturato mentalmente. Quando scendo in campo so che devo giocare e lottare anche per Davide. È stato un evento tragico. Lo ricordo spesso, mi sento spesso con la sua famiglia e sono tutti straordinari. È una ferita che resta aperta e cerco di parlarne il meno possibile”.