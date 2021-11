Biraghi: “Serata perfetta, abbiamo vinto contro la prima in classifica. Dobbiamo vedere gli errori”

Cristiano Biraghi commenta così a Sky Sport il match vinto dalla sua Fiorentina contro il Milan: “Serata perfetta? Sì, abbiamo sfatato il mito delle mancate vittorie contro le big. Abbiamo sofferto forse troppo per come si era messa la partita, ma erano importanti i tre punti. Lunedì analizzeremo quello che non è andato, contro le grandi non puoi permetterti certi errori. Sicuramente rispetto alle altre gare che abbiamo perso contro le grandi siamo stati più concentrati e più attenti e la abbiamo portata a casa, da lunedì penseremo alla prossima. È importante per la classifica perché avevamo vinto contro la prima della classe, è importante per il nostro cammino e per il morale. Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo preso tre gol ma contro una grande squadra. Miglioreremo anche questo, ma contavano i tre punti”. Lo riporta TMW

LE PAGELLE DELLA FIORENTINA CONTRO IL MILAN