Biraghi: “Partite ravvicinate non siano una scusa. Serve rimboccarsi le maniche e ripartire”

Capitan Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali della Fiorentina dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Udinese. Ecco le sue parole: “Partita davvero strana, dopo due tiri loro eravamo sotto 0-2. Abbiamo avuto tante occasioni ma oggi la porta sembrava chiusa. Anche nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni per riaprirla e invece siamo andati addirittura sotto 4-0. Il risultato ci fa male, ma non c’è tempo di piangere: da domani bisogna ripartire. Durante l’arco di una stagione tutte le squadre hanno un calo fisiologico, purtroppo per noi è capitato in un momento cruciale dove i punti sembrano più importanti, dobbiamo però rimboccarsi le maniche e ripartire. Tanti impegni ravvicinati? Quando si dice sembra di voler trovare una scusa, quindi non mi va di dirlo, tante squadre giocano ogni tre giorni. Adesso abbiamo quattro partite difficili, c’è da lavorare”.

