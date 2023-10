Biraghi, oggi provino decisivo per capire se domani potrà giocare contro il Ferencvaros

Poco tempo a disposizione per preparare la sfida di Conference League con il Ferencvaros, ecco perché la Fiorentina è scesa in campo già nel pomeriggio di ieri al Viola Park. Oggi Biraghi farà un provino, decisivo per capire se domani potrà giocare contro gli ungheresi oppure no. Lo scrive La Nazione.

