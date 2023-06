Biraghi: “Nico il più forte. Amrabat fondamentale. Igor come Hulk. Milenkovic ci tiene a galla”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato alla Uefa a pochi giorni dalla finale di Conference League contro il West Ham, queste le sue parole su tanti compagni di squadra:

Nico Gonzalez è un giocatore funambolico, lui può fare sempre una grande giocata in ogni momento della partita, è un giocatore con grande qualità. Amrabat è fondamentale per noi, noi abbiamo un gioco molto offensivo e Sofyan è colui che dà equilibrio e interrompe le ripartenze delle squadre avversarie. Igor è il nostro Hulk, il nostro giocatore più fisico del gruppo. Milenkovic emerge nei momenti di difficoltà e tiene a galla tutta la difesa. Cabral ci dà una grossa mano anche in fase difensiva, oltre al compito di segnare più gol possibili”

LE PAROLE DI URBANO CAIRO