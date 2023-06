Biraghi: “Il mio contratto non scade fra un anno. Finale persa ce la porteremo per tutta la nostra vita”

Cristiano Biraghi ha parlato da Palazzo Vecchio dove è stato nominato come Magnifico Messere del Calcio Storico, queste le parole del capitano della Fiorentina:

“Dal primo anno che sono arrivato sono andato a vederli, essendo qui da tanto tempo conosco tanti calcianti, mi piace molto la loro mentalità e la loro voglia di non mollare mai che spero che sia quello che abbiamo dimostrato noi oggi in campo. Sono molto emozionato per essere magnifico Messere, penso sia una delle cose più belle che mi stia capitando, contento di rappresentare questo magnifico torneo. Come sto? Qualche punto ma va bene cosi. Io ho dimostrato di essere superiore a chi ha fatto questo gesto, per il resto ci saranno gli organi competenti a prendere provvedimenti.

Fa male la sconfitta per il resto della nostra vita, abbiamo una grande società dietro che ci supporta e partiremo l’anno prossimo meglio di quest’anno. Siamo contenti che Italiano ma non avevo dubbi, giusto cosi per il percorso che abbiamo iniziato lo scorso anno, siamo contenti perchè abbiamo tanti margini di miglioramento. Il mio contratto? Non scade fra un anno, vi dico solo questo”

