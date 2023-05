Biraghi: “Firenze in festa non voglio immaginarla, voglio viverla. In campo per non avere rimpianti”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale contro l’Inter, queste le sue parole:

“Nei momenti di difficoltà non abbiamo mai perso la retta via, grazie al mister perchè ci ha dato un’idea di gioco per rendere al meglio, nei momenti di difficoltà non è stato difficile stimolare i miei compagni proprio per questo motivo

Il gruppo è importante, se siamo arrivati a questo livello è perchè non abbiamo mai perso nessuno, siamo sempre stati uniti, per questo ci giochiamo una finale di Coppa Italia e una finale di Conference

Firenze in festa non voglio immaginarla, voglio vederla. Anche ieri in allenamento ho visto grande entusiasmo, a Firenze c’è grande voglia, un entusiasmo che respiri appena apri la porta di casa, la squadra ha percepito tutto questo in una città molto passionale che non è abituata a vincere sempre

Non c’è stata una svolta particolare, sono arrivati ragazzi nuovi, è cresciuto l’entusiasmo, i nuovi dovevano anche capire il tifoso fiorentino, che è un tifoso particolare che va capito, è stato importante anche per i nuovi capirlo, il tifoso viola rischia anche la vita per la squadra, questo è stato importante per lo spirito. Vogliamo portare Firenze dentro il campo, questo ci darà una spinta in più

Andremo in campo per non avere rimpianti, per fare il massimo per quello che potremo fare. Portare la fascia a Firenze è diversa da portarla in qualche altra parte, ha un orgoglio diverso. Davide arrivò a Firenze prima di me, lui diventò capitano in un momento che si voleva ripartire, c’erano tanti giocatori con nazionalità diverse. Tutti i capitani, da me a Pezzella a Badelj abbiamo promesso di mettere da parte tutto e pensare solo al bene della Fiorentina

Per molti è la prima finale ma non vedo apprensione ma solo tanta voglia di arrivare a domani, percepisco questo. A Basilea dopo il malore del tifoso avevano capito che la situazione era al limite, importante per noi bloccare tutto per capire cosa era successo”

