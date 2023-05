Toni ammette: “È chiaro che spero nella vittoria della Fiorentina. Sono di parte dopo gli anni in viola”

Presente alla stazione di Roma Termini, l’ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha parlato al momento dell’arrivo della Coppa Italia nella Capitale: “Siamo carichi, domani andiamo allo stadio per la finale, la prima delle due per la Fiorentina. Sono un po’ di parte, è vero, per i tanti anni in viola. Vediamo un po’ quello che succederà domani sera. L’importante è che sia un grande evento di sport e che vinca il migliore. È chiaro che io spero nella vittoria della Fiorentina”.