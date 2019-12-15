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Biraghi: "Firenze è un campo difficile ma siamo l'Inter, dobbiamo vincere"

Queste le parole rilasciate ai microfoni della Rai dal calciatore dell'Inter Cristiano Biraghi: "La Juve ha vinto ma dobbiamo pensare a noi. Firenze è un campo difficile, ma siamo l'Inter e possiamo f...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2019 20:36
Biraghi: "Firenze è un campo difficile ma siamo l'Inter, dobbiamo vincere" -
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Queste le parole rilasciate ai microfoni della Rai dal calciatore dell'Inter Cristiano Biraghi: "La Juve ha vinto ma dobbiamo pensare a noi. Firenze è un campo difficile, ma siamo l'Inter e possiamo farcela. Dopo l'eliminazione in Champions League oggi abbiamo l'occasione per riprenderci la rivincita".

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