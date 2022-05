Biraghi esulta: “Lo aspettavamo da tanto, troppo tempo. Non lo meritavamo noi e nemmeno Firenze”

Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, parla così a DAZN dopo la vittoria sulla Juventus e l’accesso ai preliminari della prossima Conference: “Aspettavamo da tanto, troppo tempo. Troppe annate andate male, che la piazza e noi non meritavamo: questo momento è difficile da descrivere. Si è visto dall’inizio che quest’anno le cose erano cambiate e potevamo fare un grande campionato: non pensavamo fino a questo punto, c’era chi partiva più avanti ma siamo stati sul pezzo, dando tutto e seguendo l’allenatore. L’ambiente si è ricompattato e abbiamo raggiunto un traguardo enorme”.

A fine partita è subito andato dai suoi familiari.

“Per moglie e bambini non è facile, questo sport porta tanto stress, giusto festeggiare con loro. Per noi andare in Europa è un sogno, potremmo iniziare anche domani, non è un problema”. Lo riporta TMW

