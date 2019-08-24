Biraghi-Dalbert chiusura a breve, forse anche in settimana. La formula sarà prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riporta Tuttosport Biraghi ha fretta di andare all'Inter tanto che l'affare sembra vicino alla chiusura. La sensazione è che la trattativa si chiuderà a breve, in settimana se Dalbert a...

Secondo quanto riporta Tuttosport Biraghi ha fretta di andare all'Inter tanto che l'affare sembra vicino alla chiusura. La sensazione è che la trattativa si chiuderà a breve, in settimana se Dalbert accetta i viola. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto.