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Biraghi-Dalbert chiusura a breve, forse anche in settimana. La formula sarà prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riporta Tuttosport Biraghi ha fretta di andare all'Inter tanto che l'affare sembra vicino alla chiusura. La sensazione è che la trattativa si chiuderà a breve, in settimana se Dalbert a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 11:11
Biraghi-Dalbert chiusura a breve, forse anche in settimana. La formula sarà prestito con diritto di riscatto -
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Secondo quanto riporta Tuttosport Biraghi ha fretta di andare all'Inter tanto che l'affare sembra vicino alla chiusura. La sensazione è che la trattativa si chiuderà a breve, in settimana se Dalbert accetta i viola. La formula sarebbe prestito con diritto di riscatto.

 

 

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