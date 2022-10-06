Biraghi: "Contenti della vittoria, bravi a sbloccarla subito. Mai parlato di Champions"

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il capitano Cristiano Biraghi ha così commentato la vittoria della Fiorentina dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in Conference League contro gli Hearts: “Siamo...

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il capitano Cristiano Biraghi ha così commentato la vittoria della Fiorentina dopo la vittoria per 3-0 ottenuta in Conference League contro gli Hearts: “Siamo contenti di aver vinto. Siamo stati bravi a sbloccare e indirizzare subito la partita. E’ quello che ci è mancato in alcune partite in cui non abbiamo fatto risultato. Siamo una squadra che per caratteristiche se facciamo un gol abbiamo qualità nel palleggio per incanalare la partita a nostro favore“.

SUL CARATTERE “Quest’anno prima di iniziare la stagione si erano create troppe aspettative su questa squadra. Siamo buoni giocatori, è vero, ma sentivo parlare di Champions League e io non l’ho mai fatto. Quando si parla di certi obiettivi c’è il rischio di cadere in qualche tranello ma non dal punto di vista della prestazione che c’è sempre stata“.

SUI GOL DEGLI ATTACCANTI “Gli attaccanti vivono per il gol ed è importante che facciano di tutto per farli. Sono molto contento sia per Jovic che per Terzic e Gollini che magari giocano un po’ meno. Sono contento per Bianco che è un ragazzo che sta crescendo così come Zurkowski. Sono contento per i singoli ma anche per la squadra“.

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