Biraghi: “C’è entusiasmo, ma piedi per terra: sarà un campionato difficile. Vogliamo fare meglio dello scorso anno”

Intervenuto ai microfoni del profilo ufficiale della Fiorentina su TikTok, capitan Cristiano Biraghi ha fatto il punto della situazione in casa viola. Ecco le sue parole: “Grigliata di squadra? Sono bei momenti che ci aiutano a diversificare i giorni qui a Moena. Responsabilità della fascia? Quando le cose vanno bene è facile fare il capitano, quando vanno meno bene anche a me verrebbe da buttarmi giù di morale, ma devo invece farmi vedere forte e dare sostegno. Ci sono stati periodi meno buoni, ma quando accade ci chiudiamo nel centro sportivo e pensiamo solo a noi stessi. Musica? Spero di andare a vedere Marracash a Firenze, in spogliatoio non c’è una musica particolare, svariamo. Cosa chiedono i tifosi? Di fare bene e di firmare autografi. C’è entusiasmo grazie ai nuovi innesti della società. A me però piace mantenere i piedi per terra perché sarà un campionato difficile e non sarà facile riconfermarsi, anche se noi vogliamo provarci e fare addirittura meglio”.