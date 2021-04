Biraghi e Castrovilli, tamponi negativi al rientro dalla Nazionale: contro il Genoa ci saranno

Con zero minuti giocati tra Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, la consapevolezza di aver visto ridotte al minimo in un colpo le speranze di andare agli Europei e una serie di disposizioni-obblighi da seguire in base al protocollo anti-Covid stabilito dalla Federcalcio: così si sono presenti ieri Biraghi e Castrovilli al centro sportivo di ritorno dalla Nazionale. Intanto per entrambi il protocollo prevede un tampone ogni 48 ore per dieci giorni, accompagnato dalle norme per così dire comportamentali, ma con un’interiore aggiunta alla luce dei casi di positività nel gruppo Italia: Biraghi e Castrovilli si sono allenati a parte evitando qualsiasi contatto con il resto del gruppo in attesa dell’esito del test medico. E nel tardo pomeriggio l’esito: tamponi negativi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

