Biasin: “Italiano artefice della finale di Conference. Fiorentina ha parametri da grandissima squadra”

Fabrizio Biasin è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per rispondere ad alcune domande degli ascoltatori e queste sono le parole in merito alla domanda su chi fosse il valore aggiunto delle squadre italiane in finale delle coppe europee soffermandosi sulla Fiorentina:

“Il valore aggiunto sono stati i 3 allenatori di Inter, Roma e Fiorentina. Italiano è partito male facendo fatica ma poi è venuto fuori alla grande: se guardi i parametri della Fiorentina sono quelli di una grandissima squadra. Italiano è stato bravissimo.”

IL FUTURO DI ITALIANO ALLA FIORENTINA ANCORA INCERTO