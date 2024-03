Berruto: “Dobbiamo tornare a vincere da stasera, Belotti? L’ho amato follemente quando era a Torino, poteva finire meglio”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno ha parlato l’ex CT dell’Italvolley maschile Mauro Berruto, noto tifoso granata che ha parlato della partita di stasera: “Dobbiamo mettere in difficoltà la Fiorentina perché veniamo da due sconfitte che hanno fermato la nostra corsa europea, quindi dobbiamo rifarci, altrimenti è dura. Stiamo giocando bene, ma non raccogliamo nulla. Ultimamente il Toro non riesce a concretizzare, nonostante creiamo tanto come a Roma dove pure la difesa che, di solito è solida, ha sofferto, in particolare il nostro portiere.

Su Belotti: “Un grande calciatore per noi, ha dimostrato amore alla nostra squadra in tutti i modi, sapevamo che sarebbe finita prima o poi, ma il modo non ci è piaciuto, è stato troppo silenzioso. Gli siamo riconoscenti per tutto quello che ha fatto perché è stato un condottiero, ma il finale poteva essere dei migliori.”

Su Buongiorno: “Spero vada in Nazionale, è una gemma preziosa e credo la meriti tanto, ora lui è il nostro capitano con cui abbiamo una grande storia d’amore. Ha rinunciato ad un trasferimento importante per noi, è cresciuto qua e spero rimanga ancora. Lui è uno dei pochi prodotti del nostro settore giovanile che è rimasto a casa. Un giocatore è fortissimo con qualità, menomale è tornato, spero sia al top.”