Notizie Berruto Fiorentina

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Berruto: "Vanoli un allenatore moderno con idee evolute, non vedo come la Fiorentina possa retrocedere"

07 febbraio 2026 15:21

Berruto: "Dobbiamo tornare a vincere da stasera, Belotti? L'ho amato follemente quando era a Torino, poteva finire meglio"

02 marzo 2024 14:00

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