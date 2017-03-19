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Bernardeschi visitato anche a Coverciano. Non sarà disponibile per l'Italia e torna a casa

Lo staff medico della nazionale ha confermato in problemi fisici per Bernardeschi

A cura di Flavio Ognissanti
19 marzo 2017 23:16
Bernardeschi visitato anche a Coverciano. Non sarà disponibile per l'Italia e torna a casa - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Federico Bernardeschi è stato visitato anche dallo staff medico della nazionale italiana per valutare le sue condizioni per le partite contro Albania e Olanda. Anche i medici della nazionale hanno confermato i problemi fisici che il numero dieci della Fiorentina si porta dietro da qualche settimana e che gli hanno impedito di essere a disposizione per la trasferta di Crotone. Quindi Bernardeschi torna a casa, avrà il tempo di recuperare dall'infortunio in queste due settimane di sosta.

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