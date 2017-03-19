Bernardeschi visitato anche a Coverciano. Non sarà disponibile per l'Italia e torna a casa

Lo staff medico della nazionale ha confermato in problemi fisici per Bernardeschi

Federico Bernardeschi è stato visitato anche dallo staff medico della nazionale italiana per valutare le sue condizioni per le partite contro Albania e Olanda. Anche i medici della nazionale hanno confermato i problemi fisici che il numero dieci della Fiorentina si porta dietro da qualche settimana e che gli hanno impedito di essere a disposizione per la trasferta di Crotone. Quindi Bernardeschi torna a casa, avrà il tempo di recuperare dall'infortunio in queste due settimane di sosta.