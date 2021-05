Bernardeschi va all’europeo, lo annuncia Mancini: “Certezza”. Fuori invece Biraghi e Castrovilli

Roberto Mancini, ct dell’Italia, parla così a Rai Sport dopo la vittoria in amichevole su San Marino: “Il risultato era scontato, contava essere aggressivi e andare bene coi passaggi in velocità. Qualche dubbio ce l’ho, una partita non li può cambiare più”

Bernardeschi dubbio o certezza?

“Con noi ha sempre fatto bene, ci ha dato mano a qualificarci. Per l’Europeo è una certezza, sì”.

Come è andato Kean?

“Deve aver preso una botta subito, infatti a fine primo tempo è uscito perché aveva qualche problema. Ha fatto bene al PSG, ha grandi margini: è giocatore importante”.

Chi non la farà dormire?

“Un paio di scelte mi mandano in difficoltà, ho due coppie di giocatori bravissimi”.

Raspadori quante chance ha?

“Ha fatto bene negli ultimi 3 mesi, avevo promesso all’U21 di darlo per il Portogallo. Poi non stava bene per scendere in campo stasera. Vedremo”

A che punto è la lista dei 26 di Roberto Mancini? Il ct la presenterà domenica sera, con lunedì come limite ultimo per eventuali accorgimenti last second. Chi sono i sicuri e chi è ancora in dubbio?

Portieri

Due uomini e una maglia. La gara contro San Marino non ha certo fugato i dubbi tra Meret e Cragno.

Sicuri

Donnarumma, Sirigu

In forse

Meret, Cragno

Difensori

Due uomini e una maglia. Al momento Mancini è avanti a Toloi, per il resto le convocazioni sono fatte per dare alternative anche tattiche all’Italia. Poche possibilità per Biraghi.

Sicuri

Acerbi, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson, Bonucci, Florenzi, Chiellini, Spinazzola

In forse

Mancini, Toloi

Centrocampisti

Sembra fuori corsa Castrovilli. Cristante o Pessina, oppure Cristante e Pessina? Sensi sta meglio come ha detto Mancini post gara ma resta in forse. Verratti sta recuperando: ci sarà.

Sicuri

Jorginho, Barella, Verratti, Locatelli, Pellegrini

In forse

Cristante, Pessina, Sensi

Attaccanti

Mancini ha tolto un dubbio: Bernardeschi ci sarà. Kean ha steccato con San Marino ma è il favorito del lotto. Più indietro Raspadori ma Mancini è fortemente tentato.

Sicuri

Belotti, Berardi, Bernardeschi, Chiesa, Immobile, Insigne

In forse

Politano, Kean, Raspadori

