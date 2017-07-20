Bernardeschi non si presenta nel ritiro della Fiorentina, certificato medico "gastroenterite acuta"

Non arriverà oggi Bernardeschi nel ritiro della Fiorentina, il calciatore ha presentato un certificato medico alla società viola

Il giovane attaccante non si presenterà a Moena agli ordini del mister Pioli, il club viola parla di «4 giorni di riposo». Sempre più vicino il passaggio alla Juventus

ROMA - Federico Bernardeschi non si presenterà nel ritiro della Fiorentina a Moena. Il giovane attaccante viola avrebbe infatti inviato un certificato medico al club viola per "giustificare" la propria assenza, dopo aver esaurito le proprie vacanze, comprese quelle in aggiunta dopo la partecipazione agli Europei Under 21 in Polonia.

La notizia è un'ulteriore conferma di quanto sia sempre più vicino il passaggio del talento 23enne alla Juventus, trattativa ormai solo da completare con la definizione dei dettagli e l'ufficializzazione. Questa la nota pubblicata sul sito della Fiorentina: «La Fiorentina informa che Federico Bernardeschi non raggiungerà il ritiro di Moena in quanto affetto da gastroenterite acuta. Tale patologia costringe il calciatore ad osservare 4 giorni di riposo, come attestato dalla certificazione medica inviata.»

Corrieredellosport.it