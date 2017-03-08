BERNARDESCHI ALL'INTER? UNA BUFALA DA 40 MILIONI. LA VERITÀ È UN'ALTRA...

Il Messaggero questa mattina ha scritto che è stato trovato l'accordo tra Suning e Della Valle per la cessione di Bernardeschi all'Inter

Questa mattina il Messaggero ha riportato la notizia dell'accordo fatto tra Suning e Della Valle per la cessione di Federico Bernardeschi all'Inter per 40 milioni di euro, si legge sul quotidiano, che sarebbe stata bruciata la concorrenza della Juventus. In questo momento però, non è vero nulla di tutto questo. Questa notizia ha solo una base di verità, ovvero che Suning, nuovo proprietario della squadra nerazzurra, vorrebbe portare a Milano il numero dieci della Fiorentina. Ma non è stato raggiunto nessun accordo tra la società viola e quella nerazzurra né è mai iniziata una vera e propria trattativa. Il prezzo attuale di Bernardeschi, che per la proprietà viola non è assolutamente in vendita, non è nemmeno quello scritto dal quotidiano romano ma si parla di una cifra vicina ai 100 milioni di euro per cercare di portare Bernardeschi via dalla Fiorentina.