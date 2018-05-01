Bernardeschi: "Ho ringraziato per la vittoria col Napoli. Onorato di aver conosciuto Davide"

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport della Fiorentina e del suo ex compagno Davide Astori: “Ho lasciato tanti amici a Firenze e dopo la partita è capitato di scambiarci qualche messaggio, anch...

Federico Bernardeschi ha parlato a Sky Sport della Fiorentina e del suo ex compagno Davide Astori: “Ho lasciato tanti amici a Firenze e dopo la partita è capitato di scambiarci qualche messaggio, anche di ringraziamento. Faccio i complimenti alla Fiorentina che sta facendo una grande stagione e che ha avuto la forza di superare momenti difficili come la scomparsa di Davide Astori. Per me era un amico, un leader e mi ha dato consigli importanti per crescere. Ho passato due anni e mezzo con lui e sono onorato di averlo conosciuto e di aver giocato con lui”.