Berardi vuole la Fiorentina? Il Sassuolo lo toglie dai possibili capitani, spodestato dal club

Domenico Berardi scompare dalla lista dei capitani del Sassuolo. L’uomo neroverde con la fascia è Francesco Magnanelli, ma in sua assenza la scorsa stagione il ruolo di capitano è sempre stato ricoperto dall’esterno della Nazionale. Quest’anno invece no. Per la sfida contro il Torino di stasera sarà Gianmarco Ferrari a guidare i neroverdi con la fascia al braccio, mentre il vice-capitano – si legge in distinta – è Andrea Consigli. Berardi degradato, accanto al suo nome non c’è nessuna indicazione. Lo riporta TMW

