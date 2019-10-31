Berardi è sempre nel mirino di Pradè. Il ds viola ieri ha ribadito ai dirigenti neroverdi il suo interesse
Dopo la sfida con il Sassuolo il Corriere Fiorentino torna a parlare del gioiellino neroverde Domenico Berardi sempre nel mirino del ds della Fiorentina Daniele Pradè. Egli sembra aver sfruttato l'occ...
A cura di Redazione Labaroviola
31 ottobre 2019 11:55
Dopo la sfida con il Sassuolo il Corriere Fiorentino torna a parlare del gioiellino neroverde Domenico Berardi sempre nel mirino del ds della Fiorentina Daniele Pradè. Egli sembra aver sfruttato l'occasione per ribadire ai dirigenti del Sassuolo l'interesse per l'esterno mancino con la speranza di guadagnarsi la pole position in vista del prossimo mercato estivo.