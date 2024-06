“Benvenuto Jeyden, nuovo arrivato in casa del nostro M’Bala Nzola” ecco il motivo della mancata convocazione

Nato il figlio dell’attaccante M’Bala Nzola, questo il motivo per cui la punta viola non è stata convocata per il match tra Atalanta e Fiorentina. Vincenzo Italiano dovrà fare a meno dell’angolano per il recupero a Bergamo che si giocherà oggi alle 18 a causa di una buona notizia in casa Nzola; il nascituro si chiama Jeyden.

Benvenuto Jeyden 💜

Nuovo arrivato in casa del nostro M’Bala Nzola!!#fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 2, 2024

REPUBBLICA: “NESSUNA VOGLIA DI VENDERE”