“Benvenuti nell’aprile dei sogni. La Fiorentina corre sul velluto, la testa funziona, le gambe girano”

Questo il commento di Benedetto Ferrara su La Nazione dopo il trionfo della Fiorentina a San Siro contro l’Inter:

Benvenuti nell’aprile dei nostri sogni. La Fiorentina continua a correre sul velluto contando su una testa che funziona e su gambe che girano. E quando girano è un’altra storia, perché in velocità questa squadra può regalarci il meglio di se. Bello ritrovare un numero 10 nel giorno del compleanno di colui che sarà l’unico 10 per sempre. Castrovilli non è Antognoni ma quando riesce a esprimere la sua essenza allora, dopo quello che ha passato, possiamo solo applaudirlo. Ma gli applausi sono per tutti e devono servire a spingere questa squadra sulla strada di questo mese di fiori che sbocciano e cuori che battono. Forte.

