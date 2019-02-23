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Benassi: “Vogliamo vincere la Coppa Italia e dedicarla ad Astori. Quando arrivai a Firenze...”

Io centrocampista goleador della Fiorentina, Marco Benassi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport della quale citiamo uno stralcio:“Quando sono arrivato qui a Firenze il primo che incontrai fu prop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 febbraio 2019 09:46
Benassi: “Vogliamo vincere la Coppa Italia e dedicarla ad Astori. Quando arrivai a Firenze...” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Io centrocampista goleador della Fiorentina, Marco Benassi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport della quale citiamo uno stralcio:

“Quando sono arrivato qui a Firenze il primo che incontrai fu proprio Davide Astori e mi bastò per capire che lui era sempre il primo ad arrivare, che c'era sempre. Per noi era davvero il punto di riferimento, ogni giorno cerchiamo di mettere in pratica i suoi consigli, è presente tra di noi. Ma questo però non è abbastanza: il nostro sogno è quello di vincere la Coppa Italia e di dedicargliela. L’Atalanta? Sarà una sfida equilibrata, ci crediamo sebbene sia un brutto cliente. Nella scorsa stagione contro di loro abbiamo totalizzato due pareggi. Quest’anno li abbiamo battuti al Franchi (2-0)”.

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