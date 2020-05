“Mi manca allenarmi – ha detto Benassi a Radio Sportiva – al centro sportivo e vedere i miei compagni, abbiamo perso la nostra quotidianità. Non sono d’accordo con le parole di Rakitic che ha detto che pur di tornare in campo è disposto a rischiare. Davanti a tutto c’è sempre la salute. Siamo stati sfortunati ad avere qualche caso alla Fiorentina, prima serve sicurezza. Non ho alcun rimpianto nella mia carriera, a Firenze ho trovare splendide persone e sono contento del percorso che sto facendo. In questa stagione è mancata la continuità nel risultati. Amrabat? Grande centrocampista, ottimo acquisto! Penso che sia un ottimo calciatore che rinforzerà il gruppo. A Firenze è tornato l’entusiasmo con Commisso, anche i fatti poi sono arrivati, centro sportivo, voglia di fare un nuovo stadio”.