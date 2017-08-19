Benassi contro Mihajlovic: "Da marzo non mi ha più fatto giocare senza darmi spiagazioni"

Durissime le parole dell'ex capitano del Torino contro il tecnico serbo: "Meno male che poi è arrivata la Fiorentina a salvarmi...

Benassi e lo sfogo contro Sinisa Mihajlovic durante la presentazione alla Fiorentina, che lo ha allenato al Torino. Queste le parole del centrocampista classe 94 contro il tecnico serbo: "Fino a marzo avevo giocato sempre, ero anche capitano del Torino. Negli ultimi due mesi sono finito fuori, chiesi spiegazioni senza ottenere risposte. Ho capito che dovevo andarmene, non mi era piaciuta questa gestione. Per Mihajlovic ero diventato una terza scelta”, cosi il neo viola Marco Benassi nel giorno della sua presentazione in viola. “Per fortuna poi è arrivata la Fiorentina. Per la mia carriera è un bel passo in avanti”.

Tuttosport