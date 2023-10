Beltran: “Sono molto felice per Nzola, tra me e lui c’è una competizione molto sana”

Ai microfoni di DAZN ha parlato l’attaccante viola Beltran. Queste le sue parole: “Sono contento per la vittoria della squadra. C’è una competizione sana tra me e Nzola e sono molto contento per lui. Domenica c’è il Napoli. Contro il Napoli sarà una partita difficilissima, in uno stadio meraviglioso. Daremo tutto per fare risultato. Come è per un attaccante allenarsi con Italiano? Qui facciamo quel che chiede l’allenatore che sicuramente è ciò che serve per la squadra”.

LE NOSTRE PAGELLE