Beltran scalpita per una maglia da titolare in Conference League ma c’è il ballottaggio con Nzola

Tornando al campo, la vigilia di coppa anima il dibattito, considerato che le ricche alternative a disposizione di Italiano, e quello che si è (intra)visto a Marassi spingerebbero verso una possibile maglia da titolare per Beltran. Nzola ha convinto tutti. O meglio, ha confermato quanto da sempre sostiene Italiano: è funzionale all’idea di gioco della Fiorentina. L’argentino intriga. E non poco. I minuti messi nelle gambe a Genova hanno fatto ’scoprire’ quanto El Vikingo sia un giovane di talento, in possesso di una buona tecnica e visione di gioco. Certamente è più avanti fisicamente rispetto a Nzola, dato che ha giocato con il River Plate fino a quando la Fiorentina ha deciso di fargli passare l’oceano e portarlo al Viola Park. Lui scalpita e il ballottaggio lo stimola. Come normale che sia per uno da sempre abituato a guadagnarsi tutto senza scorciatoie. Lo scrive La Nazione.

