Beltran, ora tocca a lui sostenere il peso dell’attacco, rigenerato sulla trequarti. Col Milan per il riscatto 

Tocca (anche) a Lucas Beltran sostenere il peso dell’attacco viola in questo rush finale complicatissimo per la squadra di Italiano. Nella settimana di sosta è stato protagonista con l’Argentina, peraltro nel ruolo di trequartista, con una doppietta al Messico. Perché – si legge – proprio quella posizione in campo è stata da subito un equivoco tattico: arrivato in vece di prima punta, Italiano si è presto accorto che il suo ruolo congeniale era leggermente più indietro.

E da febbraio in avanti Beltran ha finalmente potuto esaltare al meglio le sue caratteristiche e il suo dinamismo, aumentando anche il proprio bottino di reti. Il sudamericano riparte ora dall’esame Milan. All’andata non andò bene: al di là della sconfitta, Beltran fece una partita incolore. Ma la grinta non gli manca: e non c’è occasione migliore della gara di ritorno per dimostrarlo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

