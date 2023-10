Beltran non è più triste: non segnava dal 23 luglio. È la doppietta più rapida per un viola dal 2017-18

Lucas Beltran ha trovato i suoi primi gol in maglia viola. L’argentino non più triste si è preso Firenze in una serata che lui ha reso semplice fin da subito. Il lucchetto lo ha rotto lui, l’uomo da 25 milioni. Non segnava dal 23 luglio, quando indossava la maglia del suo River Plate. Lui che ha realizzato la doppietta più rapida per un giocatore viola dal 2017-18. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, ITALIANO: “PER KAYODE BRUTTA DISTORSIONE ALLA CAVIGLIA. BELLA SERATA, DOVEVAMO REAGIRE DOPO L’EMPOLI”