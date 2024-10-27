Beltran: "Ho chiesto a Kean di battere il rigore e mi ha detto di sì. Sappiamo di essere forti"

L'attaccante della Fiorentina Beltran ha parlato del rigore e del momento della squadra dopo la grandissima vittoria contro la Roma

Lucas Beltran è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della roboante vittoria della Fiorentina contro la Roma, in cui ha segnato un calcio di rigore. Queste le sue parole:

Ho chiesto a Kean di battere il rigore perché l'anno scorso ne avevo calciati alcuni, lui ha detto di sì e allora ho tirato io. Come sempre io voglio dare il meglio, lavoro tutti i giorni per questo. Sappiamo di essere forti, di dare sempre tutto, siamo molto contenti e vogliamo sempre di più.

LE PAROLE DI BOVE

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