Belotti, arriva anche il comunicato ufficiale: ecco la prima foto con la maglia della Fiorentina

Dopo l’arrivo al Viola Park di ieri sera, la firma sul contratto poi depositato in Lega e le foto di rito, questa mattina la Fiorentina ha pubblicato sui propri profili social la prima foto del Gallo Belotti in maglia viola; nel frattempo, la Roma ha rilasciato il comunicato che annuncia l’ufficialità dell’operazione di mercato. L’attaccante arriva in prestito oneroso dalla squadra capitolina e ha l’obiettivo di rilanciarsi per guadagnarsi una chiamata in nazionale in vista dell‘Europeo di quest’estate. Si tratta del secondo acquisto nella finestra di mercato invernale per la Fiorentina: l’augurio è che in queste ultime ore possa arrivare il tanto sognato colpo che possa infiammare la tifoseria.

Questo il comunicato della Roma: “L’AS Roma comunica di aver trovato l’accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo di Andrea Belotti fino al 30 giugno 2024. Arrivato alla Roma nell’estate del 2022, Belotti ha esordito il 30 agosto dello stesso anno in Serie A contro il Monza. Con la maglia giallorossa, la punta ha collezionato 68 presenze e 10 gol. Il primo fu in Europa League contro l’Helsinki, il 15 settembre 2022. In bocca al lupo, Andrea!”

LA FIORENTINA ALZA L’OFFERTA PER GUDMUNDSSON