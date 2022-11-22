Batosta per Nico Gonzalez il forfait ai Mondiali: ora potrebbe affidarsi ad un mental coach 

L'obiettivo di Gonzalez è essere disponibili quando ripartirà il campionato

L’obiettivo di Nico Gonzalez è quello di essere a disposizione per la ripresa del campionato. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico. Gonzalez resterà a Firenze in questa prima fase di cure poi la società valuterà se concedergli qualche giorno di vacanza. L’esterno sta valutando con il suo Entourage, se sia il caso di affidarsi ad un mental coach per superare questo momento di difficoltà sul piano emotivo. Lo scrive La Nazione.

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