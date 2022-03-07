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Batistuta: "Nuovo stadio? L'importante era che il Franchi rimanesse. La Fiorentina può sognare l'Europa"

Batistuta"La Fiorentina non è messa benissimo ma matematicamente può ancora arrivare in Europa. Piatek? Ha sempre fatto gol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 marzo 2022 21:46
Batistuta: "Nuovo stadio? L'importante era che il Franchi rimanesse. La Fiorentina può sognare l'Europa" -
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Batistuta: "Nuovo stadio? L'importante era che il Franchi rimanesse. La Fiorentina può sognare l'Europa"

Il re Leone Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato una breve intervista ai margini della presentazione che si è svolta a Palazzo Vecchio per decretare il vincitore del bando per il Nuovo Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "La prima impressione è buona, tutti i progetti erano carini, alcuni più invasivi di altri. Per me la cosa più importante era che il Franchi rimanesse e che la Fiorentina continuasse a giocare lì, così posso raccontare ai miei nipoti che ho giocato lì. Come sta andando la Fiorentina? Al momento non è in una buona situazione ma matematicamente può arrivare in Europa. La Fiorentina ha un’idea di gioco e può fare bene anche a Torino con la Juventus. Cosa pensa della decisione di Vlahovic? Non so cosa abbia nella testa, io non ne so nulla. Piatek? È uno che ha sempre fatto gol, questo è l’importante. Se mantiene un buon livello di gioco ci fa piacere".

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