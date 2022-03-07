Batistuta: "Nuovo stadio? L'importante era che il Franchi rimanesse. La Fiorentina può sognare l'Europa"

Batistuta"La Fiorentina non è messa benissimo ma matematicamente può ancora arrivare in Europa. Piatek? Ha sempre fatto gol

Il re Leone Gabriel Omar Batistuta ha rilasciato una breve intervista ai margini della presentazione che si è svolta a Palazzo Vecchio per decretare il vincitore del bando per il Nuovo Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "La prima impressione è buona, tutti i progetti erano carini, alcuni più invasivi di altri. Per me la cosa più importante era che il Franchi rimanesse e che la Fiorentina continuasse a giocare lì, così posso raccontare ai miei nipoti che ho giocato lì. Come sta andando la Fiorentina? Al momento non è in una buona situazione ma matematicamente può arrivare in Europa. La Fiorentina ha un’idea di gioco e può fare bene anche a Torino con la Juventus. Cosa pensa della decisione di Vlahovic? Non so cosa abbia nella testa, io non ne so nulla. Piatek? È uno che ha sempre fatto gol, questo è l’importante. Se mantiene un buon livello di gioco ci fa piacere".

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