Questo un estratto dell’intervista di Gabriel Batistuta su canale YouTube della Serie A: “Mi innamorai subito di Firenze quando arrivai, capisco che i fiorentini hanno bisogno di allegria. Se non c’ero io in campo i tifosi non erano gli stessi. Ho speso la mia carriera per far vincere la Fiorentina, ho dato tutto ma non ci sono riuscito. Quando ho capito di aver dato tutto sono passato alla Roma e lì ho vinto, credo di averlo meritato, ho fatto tanti sacrifici per diventare campione”.